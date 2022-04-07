***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2022 17:53
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2022-31/12/2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
5 Nisan 2022
Tescil Tarihi
07/04/2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07/04/2022-10554
Açıklamalar
5 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız denetçi seçimi kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul Kararı, 7 Nisan 2022 tarih 10554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017275
BIST
17:562.347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 30,34
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:5614,7456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0397
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:5616,1095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0761
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:56917,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,75
|Açılış
|: 917,40
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
918,35
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KLKIM
|20,50
|138.487.007
|% 10,01
|
|LUKSK
|67,10
|48.651.896
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.808.335
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.209.637
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|270.292.195
|% 9,99
|
|GZNMI
|37,60
|30.545.058
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,22
|76.544.070
|% -4,80
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|KAPLM
|58,10
|4.703.876
|% -3,17
|
|THYAO
|35,34
|3.638.465.970
|% 2,08
|
|GARAN
|12,61
|2.434.819.543
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,79
|2.070.978.268
|% 2,07
|
|ASELS
|26,04
|1.838.674.352
|% 1,96
|
|SISE
|16,68
|1.752.875.519
|% 2,33
|
|YKBNK
|4,37
|1.748.874.748
|% 4,80
|
|ODAS
|2,10
|682.241.761
|% 1,45
|
|AKBNK
|8,00
|1.644.164.971
|% 4,03
|
|GARAN
|12,61
|2.434.819.543
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,56
|357.477.271
|% 0,39
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7405
|14,7440
|% 0,26
|
|Euro
|16,0942
|16,1109
|% 0,48
|
|Sterlin
|19,1914
|19,2877
|% 0,13
|
|Frank
|15,7239
|15,8186
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9181
|3,9377
|% 0,21
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|10,44
|
|Altın Gr.
|917
|917
|6,44
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,16
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59AVOD
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 281 adet işlem
-
17:58SKTAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 315, 119 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33 artarak (% 1.28 ) 2, 606
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISGYO, IHAAS
-
17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de