***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
02.03.2020 19:35
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823575
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,2259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0052
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
18:056,9436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0615
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
18:05318,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,48
|Açılış
|: 318,84
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ARDYZ
|15,20
|14.327.951
|% 13,26
|
|HUBVC
|29,56
|20.193.122
|% 13,17
|
|ULUUN
|3,86
|4.328.750
|% 12,87
|
|BALAT
|2,64
|1.097.105
|% 10,00
|
|YGGYO
|12,76
|469.275
|% -0,70
|
|BMELK
|1,30
|86.321
|% 0,00
|
|MTRYO
|5,40
|37.504
|% 0,00
|
|SALIX
|5,00
|30.910
|% 0,00
|
|VERUS
|19,82
|6.715.677
|% 0,10
|
|IHLGM
|1,28
|99.640.270
|% 5,79
|
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|NATEN
|18,19
|26.881.857
|% 6,87
|
|HUBVC
|29,56
|20.193.122
|% 13,17
|
|ENJSA
|7,86
|19.944.409
|% 0,90
|
|IHLGM
|1,28
|99.640.270
|% 5,79
|
|BNTAS
|2,76
|12.931.416
|% 4,55
|
|DERAS
|3,48
|11.812.440
|% 9,43
|
|ENJSA
|7,86
|19.944.409
|% 0,90
|
|PEKGY
|2,84
|5.889.333
|% 1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9236
|7,9633
|% -0,53
|
|Frank
|6,4612
|6,5001
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6536
|1,6618
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|16,38
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,78
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|51,58
|51,58
|1,91
|