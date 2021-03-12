***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2021Açıklamalar01.03.2021 tarihinde yayınlanan Faaliyet Raporumuzda "Sürdürebilirlik İlkelerine Uyum Beyanımızın" sehven yer almaması nedeniyle 01.01.2020-31.12.2020 Yılı Faaliyet Raporumuz tekrar yayınlanmaktadırBilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918026BIST