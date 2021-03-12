***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
12.03.2021 18:13
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Açıklamalar
01.03.2021 tarihinde yayınlanan Faaliyet Raporumuzda "Sürdürebilirlik İlkelerine Uyum Beyanımızın" sehven yer almaması nedeniyle 01.01.2020-31.12.2020 Yılı Faaliyet Raporumuz tekrar yayınlanmaktadır
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918026
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
18:057,5670
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0911
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
18:059,0493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0728
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0911
En Düşük
8,9387
18:05419,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,66
|Açılış
|: 419,08
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
419,56
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|17,71
|10.183.941
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.878.129
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.526.878
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.728.414
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.901
|% 9,95
|
|EPLAS
|34,20
|16.294.302
|% -10,00
|
|BURCE
|26,68
|48.229.058
|% -7,81
|
|GLRYH
|10,54
|16.528.570
|% -7,14
|
|ALBRK
|1,97
|172.884.214
|% -7,08
|
|ORMA
|18,23
|443.122
|% -6,80
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|SASA
|45,08
|1.207.703.078
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|THYAO
|14,50
|680.596.039
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,74
|473.076.881
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|117.111.591
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5619
|7,5670
|% 1,22
|
|Euro
|9,0422
|9,0493
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,4992
|10,5519
|% 0,66
|
|Frank
|8,1037
|8,1526
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0107
|2,0208
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-1,69
|
|Altın Gr.
|419
|419
|4,68
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,89
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,51
|
Seans Raporu
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