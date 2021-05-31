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***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

31.05.2021 18:11



***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01/01/2021-31/03/2021 dönemi faaliyet raporumuz ekte yer almaktadır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939102


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BIST En Aktif Hisseler17:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAYLA 3,85 40.009.069 % 10,00  
IHLGM 1,10 124.021.366 % 10,00  
MZHLD 31,90 204.433 % 10,00  
EPLAS 25,96 1.392.424 % 10,00  
PAMEL 30,82 5.074.360 % 9,99  
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17:54 Alış Satış %  
Dolar 8,4820 8,4837 % -0,95  
Euro 10,3701 10,3776 % -0,62  
Sterlin 12,0052 12,0654 % -0,92  
Frank 9,3979 9,4545 % -0,86  
Riyal 2,2565 2,2678 % -0,90  
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17:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.905 1,57  
Altın Gr. 521 521 -3,19  
Cumhuriyet 3.441 3.493 -9,00  
Tam 3.424 3.512 -9,12  
Yarım 1.655 1.699 -4,41  
Çeyrek 830 849 -2,21  
Gümüş.Ons 27,92 27,96 0,02  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 -0,04  
B. Petrol 69,36 69,36 0,64  
Seans Raporu 17:54
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