***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.624.550 2.233.824Satışların Maliyeti11 -1.100.890 -1.404.556TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)523.660 829.268BRÜT KAR (ZARAR)523.660 829.268Genel Yönetim Giderleri-451.656 -458.347Pazarlama Giderleri-224.881 -194.089Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler208.388 175.478Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-204.201 -221.781ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-148.690 130.529Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler41.567 11.501FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-107.123 142.030Finansman Gelirleri42.825 19.215Finansman Giderleri-446.488 -432.023SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-510.786 -270.778Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri102.583 46.547Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri102.583 46.547SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-408.203 -224.231DÖNEM KARI (ZARARI)14 -408.203 -224.231Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-408.203 -224.231Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.418.560 -1.501.808Dönem Karı (Zararı)14 -408.203 -224.231Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14 -408.203 -224.231Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler378.055 387.596Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 216.925 134.593Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-67.906 -64.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-67.906 -64.615Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 439.842 430.013Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 439.842 430.013Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-23.404 -65.848Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-102.583 -46.547Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-84.819İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.388.412 -1.665.173Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 537.151 -521.299İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 233.931 -125.403İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 303.220 -395.896Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -19.686 33.118İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -19.686 33.118Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -127.903 -825.475Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -3.510.011 -428.479Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 23.107 35.035İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 26.013 11.178İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -2.906 23.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)121.688 48.460Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 32.277 -15.114İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 32.277 -15.114Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 1.485.984 116.368İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68.981 -107.787Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)68.981 -107.787Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.418.560 -1.501.808YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI39.164 13.720Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.017 25.140Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 50.017 25.140Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.853 -11.420Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -10.853 -11.420FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.002.865 681.245Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15 4.326.877 3.270.311Kredilerden Nakit Girişleri15 4.326.877 3.270.311Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -2.929.533 -2.168.617Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -2.929.533 -2.168.617Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45.363 10.196Ödenen Faiz13 -439.842 -430.013Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-632YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-376.531 -806.843Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi71 5.456NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-376.460 -801.387DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 411.300 967.569DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 34.840 166.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 34.840 411.300Ticari Alacaklar3-5 6.810.457 7.319.980İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 3.326.215 3.560.146İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.484.242 3.759.834Diğer Alacaklar6 101.001 81.806İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 101.001 81.806Stoklar7 3.829.002 3.701.099Peşin Ödenmiş Giderler3-8 5.076.583 1.412.417İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 1.903.750 627.874İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 3.172.833 784.543Diğer Dönen Varlıklar253.981 322.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar253.981 322.962ARA TOPLAM16.105.864 13.249.564TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.105.864 13.249.564DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Maddi Duran Varlıklar9 3.994.295 4.213.055Tesis, Makine ve Cihazlar9 3.341.890 3.452.000Taşıtlar9 139.217 200.052Mobilya ve Demirbaşlar9 246.831 294.070Özel Maliyetler9 47.619 49.048Yapılmakta Olan Yatırımlar9 218.738 217.885Kullanım Hakkı Varlıkları225.483 261.938Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 14.196 15.070Diğer Haklar10 2.714 3.121Lisanslar10 11.482 11.949Peşin Ödenmiş Giderler8 10.640 1.141İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 10.640 1.141TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.244.614 4.491.204TOPLAM VARLIKLAR20.350.478 17.740.768KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 3.247.109 1.833.327İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 3.247.109 1.833.327Banka Kredileri15 3.236.045 1.827.930Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar15 11.064 5.397Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.101.108 4.945.920İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 59.701 65.337Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 59.701 65.337İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 4.041.407 4.880.583Banka Kredileri15 3.929.865 4.747.501Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 111.542 133.082Ticari Borçlar3-5 444.409 404.275İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 52.811 26.798İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 391.598 377.477Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar262.258 140.570Diğer Borçlar6 83.516 51.239İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 83.516 51.239Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.214.198 577.783İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.214.198 577.783Kısa Vadeli Karşılıklar59.522 65.122Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar59.522 65.122ARA TOPLAM10.412.120 8.018.236TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.412.120 8.018.236UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 3.286.537 2.497.619İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 92.509 81.312Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 92.509 81.312İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 3.194.028 2.416.307Banka Kredileri15 3.194.028 2.392.830Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 23.477Uzun Vadeli Karşılıklar505.502 624.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar505.502 624.923Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü202.439 293.599TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.994.478 3.416.141TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.406.598 11.434.377ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.943.880 6.306.391Ödenmiş Sermaye7.347.672 7.347.672Sermaye Düzeltme Farkları173.775 173.775Paylara İlişkin Primler (İskontolar)514.929 514.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.598.013 1.552.321Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.598.013 1.552.321Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.224.256 2.224.256Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-626.243 -671.935Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.429 73.429Yasal Yedekler73.429 73.429Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.355.735 -3.207.578Net Dönem Karı veya Zararı14 -408.203 -148.157TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.943.880 6.306.391TOPLAM KAYNAKLAR20.350.478 17.740.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324Transferler81.080 -81.080 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-75.710 -224.231 -299.941 -299.941Dönem Karı (Zararı)-224.231 -224.231 -224.231Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-75.710 -75.710 -75.710Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 574.212 -529.825 73.429 -3.207.578 -224.231 4.722.383 4.722.383Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391Transferler-148.157 148.157 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)45.692 -408.203 -362.511 -362.511Dönem Karı (Zararı)-224.231 -408.203 -408.203Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)45.692 45.692 45.692Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -626.243 73.429 -3.355.735 -408.203 5.943.880 5.943.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-408.203 -224.231DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar45.692 -75.710Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)57.115 -97.064Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.423 21.354Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-11.423 21.354Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.692 -75.710TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-362.511 -299.941Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-362.511 -299.941http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848316BIST