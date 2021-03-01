***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 33.060.537 11.339.684Satışların Maliyeti21 -28.233.547 -6.598.825TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.826.990 4.740.859BRÜT KAR (ZARAR)4.826.990 4.740.859Genel Yönetim Giderleri22 -1.990.195 -1.950.490Pazarlama Giderleri22 -1.230.537 -844.461Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 2.836.968 344.869Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -751.760 -327.414ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.691.466 1.963.363Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 46.906 21.040Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 -58.451FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.738.372 1.925.952Finansman Gelirleri25 87.380 105.465Finansman Giderleri26 -3.425.054 -1.965.984SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)400.698 65.433Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-144.325 -213.590Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -119.160Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -25.165 -213.590SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)256.373 -148.157DÖNEM KARI (ZARARI)27 256.373 -148.157Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları256.373 -148.157Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.007.274 -62.592Dönem Karı (Zararı)27 256.373 -148.157Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27 256.373 -148.157Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.021.179 2.629.547Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 917.488 654.934Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-301.297 55.234Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 25.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -301.297 -3.217Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 33.451Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler34.989 47.075Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -7.810 48.011Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler42.799 -936Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 2.399.888 1.882.271Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -5.339Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 2.405.227 1.882.271Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler245.260 -12.309Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler144.325 213.590Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-377.907 -211.248Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-41.567Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-41.567İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler729.722 -2.543.982Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 2.252.297 -4.390.469İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 2.736.458 -2.329.013İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -484.161 -2.061.456Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 35.962 -30.307İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 35.962 -30.307Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.898.895 817.817Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -1.360.396 -377.325Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 1.183.046 15.228İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 45.026 -20.910İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.138.020 36.138Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 26.115 -6.548Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 53.590 9.419İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 53.590 9.419Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 333.160 473.765İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler104.843 944.438Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)104.843 944.438Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.007.274 -62.592YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.584 -112.434Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.017 75.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 50.017 75.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-101.940 -187.434Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -40.891 -187.434Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -61.049Alınan Faiz5.339FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.883.669 -385.840Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri28 29.386.839 12.112.938Kredilerden Nakit Girişleri28 29.386.839 12.112.938Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları28 -29.095.984 -10.750.807Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları28 -29.095.984 -10.750.807Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları230.703 134.301Ödenen Faiz26 -2.405.227 -1.882.272YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.077.021 -560.866Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.597NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.077.021 -556.269DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 411.300 967.569DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.488.321 411.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.488.321 411.300Ticari Alacaklar3-5 4.943.998 7.319.980İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 823.688 3.560.146İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.120.310 3.759.834Diğer Alacaklar6 45.844 81.806İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 45.844 81.806Stoklar7 5.901.291 3.701.099Peşin Ödenmiş Giderler3-8 2.630.658 1.412.417İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 627.874İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.630.658 784.543Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 210.582Diğer Dönen Varlıklar18 7.537 322.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 7.537 322.962ARA TOPLAM16.228.231 13.249.564TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.228.231 13.249.564DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 3.470.766 4.213.055Tesis, Makine ve Cihazlar11 3.188.712 3.452.000Taşıtlar11 117.068 200.052Mobilya ve Demirbaşlar11 112.989 294.070Özel Maliyetler11 43.332 49.048Yapılmakta Olan Yatırımlar11 8.665 217.885Kullanım Hakkı Varlıkları12 207.346 261.938Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 68.023 15.070Diğer Haklar13 57.944 3.121Lisanslar13 10.079 11.949Peşin Ödenmiş Giderler8 5.731 1.141İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 5.731 1.141TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.751.866 4.491.204TOPLAM VARLIKLAR19.980.097 17.740.768KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28 3.912.500 1.833.327İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28 3.912.500 1.833.327Banka Kredileri28 3.910.000 1.827.930Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar28 2.500 5.397Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.201.582 4.945.920İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları28 38.424 65.337Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 38.424 65.337İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları28 3.163.158 4.880.583Banka Kredileri28 3.092.852 4.747.501Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 70.306 133.082Ticari Borçlar3-5 1.551.138 404.275İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 71.824 26.798İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.479.314 377.477Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 166.685 140.570Diğer Borçlar6 104.829 51.239İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 104.829 51.239Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 886.114 577.783İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 886.114 577.783Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 119.160Kısa Vadeli Karşılıklar60.555 65.122Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 60.555 65.122Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 42.799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 42.799ARA TOPLAM10.045.362 8.018.236TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.045.362 8.018.236UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28 2.431.527 2.497.619İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar28 82.442 81.312Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 82.442 81.312İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar28 2.349.085 2.416.307Banka Kredileri28 2.290.491 2.392.830Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 58.594 23.477Uzun Vadeli Karşılıklar16 865.943 624.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 865.943 624.923Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 269.911 293.599TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.567.381 3.416.141TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.612.743 11.434.377ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.367.354 6.306.391Ödenmiş Sermaye19 7.347.672 7.347.672Sermaye Düzeltme Farkları19 173.775 173.775Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 514.929 514.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 1.356.911 1.552.321Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 1.356.911 1.552.321Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 2.224.256 2.224.256Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -867.345 -671.935Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 73.429 73.429Yasal Yedekler19 73.429 73.429Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -3.355.735 -3.207.578Net Dönem Karı veya Zararı27 256.373 -148.157TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.367.354 6.306.391TOPLAM KAYNAKLAR19.980.097 17.740.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324Transferler81.080 -81.080 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.650.044 -217.820 0 0 -148.157 1.284.067 1.284.067Dönem Karı (Zararı)-148.157 -148.157 -148.157Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.650.044 -217.820 1.432.224 1.432.224Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391Transferler-148.157 148.157 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-195.410 256.373 60.963 60.963Dönem Karı (Zararı)256.373 256.373 256.373Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-195.410 -195.410 -195.410Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -867.345 73.429 -3.355.735 256.373 6.367.354 6.367.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)27 256.373 -148.157DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-195.410 1.432.224Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 2.062.555Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-244.263 -272.275Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler48.853 -358.056Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -412.511Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi48.853 54.455Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-195.410 1.432.224TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.963 1.284.067Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları60.963 1.284.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914106BIST