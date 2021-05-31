***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.05.2021 18:11
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 2.979.208 1.624.550
Satışların Maliyeti
12 -2.331.588 -1.100.890
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
647.620 523.660
BRÜT KAR (ZARAR)
647.620 523.660
Genel Yönetim Giderleri
-530.386 -451.656
Pazarlama Giderleri
-242.260 -224.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
621.296 208.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-267.887 -204.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
228.383 -148.690
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
41.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
228.383
18:001.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
18:008,4853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0794
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
18:0010,3795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0624
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
18:00519,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,47
|Açılış
|: 519,78
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YAYLA
|3,85
|40.047.708
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,10
|124.315.534
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.566
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|23.588.385
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.169
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.737.159
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.260.623
|% -9,95
|
|RODRG
|14,80
|1.727.704
|% -7,85
|
|ADESE
|1,40
|50.562.255
|% -7,28
|
|SANFM
|15,31
|2.753.092
|% -7,21
|
|THYAO
|13,28
|1.534.755.234
|% 2,31
|
|KRDMD
|7,86
|726.874.352
|% -0,38
|
|GARAN
|7,99
|686.185.693
|% 0,13
|
|EREGL
|19,25
|635.597.286
|% 0,21
|
|KOZAL
|119,60
|489.380.636
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,94
|488.469.921
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|418.199.651
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|1.534.755.234
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,10
|124.315.534
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|110.375.554
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4798
|8,4843
|% -0,94
|
|Euro
|10,3684
|10,3801
|% -0,59
|
|Sterlin
|12,0175
|12,0777
|% -0,82
|
|Frank
|9,3935
|9,4501
|% -0,91
|
|Riyal
|2,2544
|2,2657
|% -0,99
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,62
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|0,81
|