***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.979.208 1.624.550Satışların Maliyeti12 -2.331.588 -1.100.890TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)647.620 523.660BRÜT KAR (ZARAR)647.620 523.660Genel Yönetim Giderleri-530.386 -451.656Pazarlama Giderleri-242.260 -224.881Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler621.296 208.388Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-267.887 -204.201ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)228.383 -148.690Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler41.567FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)228.383