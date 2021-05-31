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***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

31.05.2021 18:11



***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.979.208 1.624.550
Satışların Maliyeti
12 -2.331.588 -1.100.890
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
647.620 523.660
BRÜT KAR (ZARAR)
647.620 523.660
Genel Yönetim Giderleri
-530.386 -451.656
Pazarlama Giderleri
-242.260 -224.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
621.296 208.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-267.887 -204.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
228.383 -148.690
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
41.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
228.383
GÜNCEL HABERLER




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BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAYLA 3,85 40.047.708 % 10,00  
IHLGM 1,10 124.315.534 % 10,00  
MZHLD 31,90 396.566 % 10,00  
OYAYO 8,40 23.588.385 % 9,99  
TUCLK 11,89 52.453.169 % 9,99  
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18:00 Alış Satış %  
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Euro 10,3684 10,3801 % -0,59  
Sterlin 12,0175 12,0777 % -0,82  
Frank 9,3935 9,4501 % -0,91  
Riyal 2,2544 2,2657 % -0,99  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.905 1,62  
Altın Gr. 520 520 -4,50  
Cumhuriyet 3.441 3.493 -9,00  
Tam 3.424 3.512 -9,12  
Yarım 1.655 1.699 -4,41  
Çeyrek 830 849 -2,21  
Gümüş.Ons 27,95 27,99 0,04  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 -0,07  
B. Petrol 69,53 69,53 0,81  
Seans Raporu 18:00
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