***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 5.686.787 3.523.352Satışların Maliyeti15 -4.481.218 -2.006.542TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.205.569 1.516.810BRÜT KAR (ZARAR)1.205.569 1.516.810Genel Yönetim Giderleri-1.216.109 -880.372Pazarlama Giderleri-521.516 -439.038Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 865.173 396.947Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -460.179 -363.708ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-127.062 230.639Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler43.021 41.567FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-84.041 272.206Finansman Gelirleri17 129.819 44.216Finansman Giderleri18 -784.963 -1.127.289SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-739.185 -810.867Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri123.067 158.200Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri123.067 158.200SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-616.118 -652.667DÖNEM KARI (ZARARI)-616.118 -652.667Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-616.118 -652.667Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-408.573 -6.835.825Dönem Karı (Zararı)19 -616.118 -652.667Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19 -616.118 -652.667Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.108.471 1.082.480Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 436.720 438.892Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-36.501Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-36.501Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler128.114 -54.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler170.913 -54.123Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-42.799Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler705.718 963.756Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-43.021Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 748.739 963.756Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler83.994 -37.469Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-123.067 -158.200Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-86.507 -28.809Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-41.567Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-41.567İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-781.766 -7.265.638Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 1.571.136 -312.625İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 29.860 -55.175İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 1.541.276 -257.450Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -133.987 -17.235İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -133.987 -17.235Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -2.487.860 -1.546.002Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 200.962 -7.365.246Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 319.344 -45.872İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -43.925 4.428İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 363.269 -50.300Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26.866 78.810Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -45.538 -20.898İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -45.538 -20.898Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-182.094 2.003.531İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.595 -40.101Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-50.595 -40.101Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-289.413 -6.835.825Vergi İadeleri (Ödemeleri)-119.160YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-128.946 56.600Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri91.584Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 91.584Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-171.967 -34.984Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -132.179 -11.806Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -39.788 -23.178Alınan Faiz43.021FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI534.497 6.426.194Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20 6.070.952 12.585.439Kredilerden Nakit Girişleri20 6.070.952 12.585.439Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -4.861.897 -5.286.216Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -4.861.897 -5.286.216Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları74.181 90.727Ödenen Faiz18 -748.739 -963.756YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.022 -353.031NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.022 -353.031DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.488.321 411.300DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.485.299 58.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.485.299 2.488.321Ticari Alacaklar3-5 3.462.267 4.943.998İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 793.828 823.688İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.668.439 4.120.310Diğer Alacaklar6 179.831 45.844İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 179.831 45.844Stoklar7 8.389.151 5.901.291Peşin Ödenmiş Giderler3-8 2.330.905 2.630.658İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 5.504İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.325.401 2.630.658Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.151 210.582Diğer Dönen Varlıklar266.563 7.537İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar266.563 7.537ARA TOPLAM17.116.167 16.228.231TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.116.167 16.228.231DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 3.241.921 3.470.766Tesis, Makine ve Cihazlar9 2.929.829 3.188.712Taşıtlar9 102.527 117.068Mobilya ve Demirbaşlar9 158.003 112.989Özel Maliyetler9 40.474 43.332Yapılmakta Olan Yatırımlar9 11.088 8.665Kullanım Hakkı Varlıkları10 141.767 207.346Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 97.694 68.023Diğer Haklar11 71.270 57.944Lisanslar11 26.424 10.079Peşin Ödenmiş Giderler8 139.031 5.731İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 139.031 5.731TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.620.413 3.751.866TOPLAM VARLIKLAR20.736.580 19.980.097KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 6.666.473 3.912.500İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20 6.666.473 3.912.500Banka Kredileri20 6.654.576 3.910.000Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar20 11.897 2.500Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.815.697 3.201.582İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 44.903 38.424Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 44.903 38.424İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 2.770.794 3.163.158Banka Kredileri20 2.728.855 3.092.852Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 41.939 70.306Ticari Borçlar3-5 2.017.614 1.551.138İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 27.899 71.824İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.989.715 1.479.314Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 193.551 166.685Diğer Borçlar6 59.291 104.829İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 59.291 104.829Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 728.295 886.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 728.295 886.114Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü119.160Kısa Vadeli Karşılıklar68.116 60.555Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 68.116 60.555Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler42.799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler42.799ARA TOPLAM12.549.037 10.045.362TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.549.037 10.045.362UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 1.260.168 2.431.527İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20 57.919 82.442Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 57.919 82.442İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20 1.202.249 2.349.085Banka Kredileri20 1.165.551 2.290.491Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 36.698 58.594Uzun Vadeli Karşılıklar1.008.733 865.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.008.733 865.943Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü150.956 269.911TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.419.857 3.567.381TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.968.894 13.612.743ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13 5.767.686 6.367.354Ödenmiş Sermaye13 7.347.672 7.347.672Sermaye Düzeltme Farkları13 173.775 173.775Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 514.929 514.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 1.373.361 1.356.911Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 1.373.361 1.356.911Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.224.256 2.224.256Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-850.895 -867.345Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 73.429 73.429Yasal Yedekler73.429 73.429Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -3.099.362 -3.355.735Net Dönem Karı veya Zararı19 -616.118 256.373TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.767.686 6.367.354TOPLAM KAYNAKLAR20.736.580 19.980.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391Transferler-148.157 148.157 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-54.116 -652.667 -706.783 -706.783Dönem Karı (Zararı)-652.667 -652.667 -652.667Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-54.116 -54.116 -54.116Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -726.051 73.429 -3.355.735 -652.667 5.599.608 5.599.608Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -867.345 73.429 -3.355.735 256.373 6.367.354 6.367.354Transferler256.373 -256.373 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.450 -616.118 -599.668 -599.668Dönem Karı (Zararı)-616.118 -616.118 -616.118Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.450 16.450 16.450Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -850.895 73.429 -3.099.362 -616.118 5.767.686 5.767.686Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-616.118 -652.667DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.562 -67.645Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.562 -67.645Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20.562 -67.645Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.112 13.529Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.112 13.529Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.112 13.529DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.450 -54.116TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-599.668 -706.783Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-599.668 -706.783http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956240BIST