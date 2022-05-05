***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 3.811.944 2.979.208Satışların Maliyeti15 -2.541.136 -2.331.588TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.270.808 647.620BRÜT KAR (ZARAR)1.270.808 647.620Genel Yönetim Giderleri-970.060 -530.386Pazarlama Giderleri-519.121 -242.260Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.327.616 621.296Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.043.076 -267.887ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.167 228.383Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler86FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)66.253 228.383Finansman Gelirleri17 98.070 72.115Finansman Giderleri18 -696.100 -357.208SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-531.777 -56.710Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14 236.020 577Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri236.020 577SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-295.757 -56.133DÖNEM KARI (ZARARI)19 -295.757 -56.133Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-295.757 -56.133Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolid -206.802 -1.323.016Dönem Karı (Zararı)19 -295.757 -56.133Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19 -295.757 -56.133Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.427.089 198.107Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-11 218.187 238.489Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler154.928 -10.262Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 197.727 32.537Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-42.799 -42.799Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler649.530 320.984Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -86Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 649.616 320.984Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler611.665 -171.763Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-236.020 -119.737Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler28.799 -59.604İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.103.997 -1.464.990Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 2.955.347 -26.702İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 12.680İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 2.955.347 -39.382Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 113.815 -89.143İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 113.815 -89.143Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -4.311.232 -1.701.756Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 78.535 578.189Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 1.060.793 208.466İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 45.738 -17.541İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.015.055 226.007Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 72.678 62.598Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -30.963 -54.864İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -30.963 -54.864Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-559.912 -392.032İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-483.058 -49.746Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-483.058 -49.746Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.335 -1.323.016Vergi İadeleri (Ödemeleri)-234.137YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-903.676 -139.841Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-903.762 -139.841Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -879.762 -120.641Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -24.000 -19.200Alınan Faiz86FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.510.017 -660.910Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20 8.461.514 383.000Kredilerden Nakit Girişleri20 8.461.514 383.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -6.376.179 -836.570Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -6.376.179 -836.570Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları74.298 113.644Ödenen Faiz18 -649.616 -320.984YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)399.539 -2.123.767NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)399.539 -2.123.767DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.006.828 2.488.321DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.406.367 364.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.406.367 2.006.828Ticari Alacaklar3-5 3.779.572 6.724.153İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.779.572 6.724.153Diğer Alacaklar6 22.872 136.687İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 22.872 136.687Stoklar7 12.266.247 7.955.015Peşin Ödenmiş Giderler8 3.888.820 3.727.901İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 3.888.820 3.727.901Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4 2.430Diğer Dönen Varlıklar720.273 234.789İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar720.273 234.789ARA TOPLAM23.084.155 20.787.803TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.084.155 20.787.803DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 4.613.703 3.917.742Tesis, Makine ve Cihazlar9 3.428.035 3.559.718Taşıtlar9 885.170 88.041Mobilya ve Demirbaşlar9 187.106 193.319Özel Maliyetler9 113.392 39.985Yapılmakta Olan Yatırımlar9 0 36.679Kullanım Hakkı Varlıkları10 84.805 103.793Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 202.200 193.598Diğer Haklar11 179.715 169.800Lisanslar11 22.485 23.798Peşin Ödenmiş Giderler8 3.655 3.137İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 3.655 3.137TOPLAM DURAN VARLIKLARLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 9.162.555 6.804.315İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20 9.162.555 6.804.315Banka Kredileri20 9.150.121 6.796.794Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar20 12.434 7.521Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.594.531 2.613.502İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 54.564 51.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 54.564 51.239İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 2.539.967 2.562.263Banka Kredileri20 2.492.081 2.516.447Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 47.886 45.816Ticari Borçlar3-5 3.573.747 2.035.399İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 117.350 71.612İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.456.397 1.963.787Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 290.835 218.157Diğer Borçlar6 56.193 87.156İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 56.193 87.156Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 3.444.389 3.619.453İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 3.444.389 3.619.453Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 234.137Kısa Vadeli Karşılıklar104.048 79.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 104.048 79.888Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 14.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 14.000ARA TOPLAM19.226.298 15.706.007TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.226.298 15.706.007UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 916.352 1.095.988İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20 15.830 31.202Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 15.830 31.202İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20 900.522 1.064.786Banka Kredileri20 900.522 1.052.006Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 0 12.780Uzun Vadeli Karşılıklar1.400.980 1.186.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.400.980 1.186.741Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 53.365 297.519TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.370.697 2.580.248TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.596.995 18.286.255ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.347.672 7.347.672Sermaye Düzeltme Farkları13 173.775 173.775Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 514.929 514.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 1.078.677 1.111.215Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 1.078.677 1.111.215Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 2.024.186 2.024.186Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -945.509 -912.971Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 73.429 73.429Yasal Yedekler73.429 73.429Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -2.501.202 -2.899.291Net Dönem Karı veya Zararı19 -295.757 398.089TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.391.523 6.719.818TOPLAM KAYNAKLAR27.988.518 25.006.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -867.345 73.429 -3.355.735 256.373 6.367.354 6.367.354Transferler-256.373 256.373Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.713 -56.133 -30.420 -30.420Dönem Karı (Zararı)-56.133 -56.133 -56.133Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25.713 25.713 25.713Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -841.632 73.429 -3.612.108 456.613 6.336.934 6.336.934Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.024.186 -912.971 73.429 -2.899.291 398.089 6.719.818 6.719.818Transferler398.089 -389.089Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32.538 -295.757 -328.295 -328.295Dönem Karı (Zararı)-295.757 -295.757 -295.757Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-32.538 -32.538 -32.538Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.024.186 -945.509 73.429 -2.501.202 -295.757 6.391.523 6.391.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19 -295.757 -56.133DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-32.538 25.713Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-40.672 32.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.134 -6.428Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.134 -6.428Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-32.538 25.713TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-328.295 -30.420Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-328.295 -30.420http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026750BIST