***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel kurul Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 12.06.2020Genel Kurul Tarihi 08.07.2020Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.07.2020Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe NİLÜFERAdres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 Nilüfer-BursaGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, ve Olağan Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karar alınması,2 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporların ayrı ayrı okunarak görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması3 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,4 - Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin 2019 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının oya sunularak karara bağlanması5 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2019 yılı dönem kârı / zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması8 - Şirket'in 2019 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi9 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi10 - Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerine göre İdare Meclisi Üyelerine şirketle işlem yapma ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapma hakkında yetki verilmesi,11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Dilek , Temenniler Ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 1- GUNDEM VEKALATNAME.pdf - İlan MetniEK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN08.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILIOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIBurçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 08.07.2020 tarihinde saat 15:30'da Organize SanayiBölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.06.2020 tarih ve 39736411-431.03 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yazdan MERTgözetiminde toplandı.Toplantı açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemelerde toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16.06.2020 tarih ve 10098 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapıldığı tespit edildi.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 7.347.672-TL ‘lik sermayesinin 3.352.699,072 TL'lik kısmı asaleten olmak üzere toplam 3.352.699,072 TL sermayenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu,Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifkası Uzmanlığı bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Renan Kömürcüoğlu tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. ( Elektronik ortamda katılan hissadar bulunmamıştır.)1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Selime Fidan 'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.2. Toplantı Başkanı 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporların Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasına ilişkin teklif ortakların onayına sundu teklif oy birliği ile kabul edildi. Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.3. 2019 yılına bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akım tablosunun okunmaması oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada tabloların okunmadan geçilmesine oy birliği ile karar verildi. Anılan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi adı geçen mali tablolar yapılan ayrı ayrı oylama ile 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.4. Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket yöneticilerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. (Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.)5. 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşülmeye geçildiS.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği şirketin kâr dağıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabilir kârın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması yönünde politika belirlenmiş olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan oylamada neticesinde mali tablolarda oluşan dönem karını geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.6. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.680-TL, Şirket Yönetim kurulu üyesi Renan Kömürcüoğlu'nun aynı zamanda Genel Müdürlük görev ücreti olarak aylık net 15.350-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim kurulu tarafından önerilen "Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi neticesinde 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi içinİçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi Kutay İş Merkezi D Blok K:2 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan, 483 000 1864 Vergi no.lu "İtimat Bağımsız Denetim A.Ş.".'nin seçilmesine 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.8. 2019 yılında Çağdaş Eğitim Vakfına yapılan 200 TL bağış genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.2020 yılı için 20.000 TL'na kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.9. 2019 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 267.089- TL üst düzey yöneticilere 672.444 TL ücret ödenmiştir. Şirket çalışanlarının ücretleri, performans, ehliyet ve liyakata göre, Yönetim kurulu ücretleri ise düşük düzeyde belirlendiği şeklindeki yönetim kurulu açıklaması genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.10. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.11. Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek şirketin işletme konusuna giren bir ticari faaliyetin bulunmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu,12. 31.12.2019 dönemine ait Finansal tablo dipnotlarının 3. Maddesinde yazılı ilişkili taraflarla olan işlemler genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih Ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kisiler Lehine vermiş Oldukları Teminat, Rehin Ve İpotekler Ve Elde Etmiş Oldukları Gelir Veya Menfaat hususunda bilgi 3. Kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin Ve İpotek bulunmadığı bilgisi verildi.14. Dilek ve Temennilerde ortaklardan Hikmet Yurtbay ve Sezer Sezikli söz alarak "Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin hisse satışlarının hangi amaçla yapıldığı ve elde edilen gelirlerin nerelere sarfedildiği, bu satışların hisse değerlerini düşürdüğünü, " ifade etti ve açıklama istedi.Şirket yöneticisi cevaben "Satan taraf Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. olup bu soru ancak Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş'nin Genel Kurulunda görüşülebilir ayrıca yapılan satışlar için Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli yasal izinler alındığı, Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş.'nin yaptığı satışların sistem gereği Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin KAP bildiriminde gözüktüğü" açıklamasını yaptı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı. (Saat 16 45)BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI YAZMANYazdan MERT Seracettin ÖZAĞAÇ Selime FİDANHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.07.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TOPLANTI TUTANAGI BURVA.pdf - TutanakEK: 2 HAZIRUN KAP2.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarBURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NDANŞirketimizin 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 8 Temmuz 2020 saat 15:30'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 Nilüfer-Bursa adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılacaktır.Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları