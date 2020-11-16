BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

BIST En Aktif Hisseler17:55
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,7227
|7,7264
|% 0,60
|Euro
|9,1350
|9,1411
|% 0,59
|Sterlin
|10,1520
|10,2029
|% 0,48
|Frank
|8,4230
|8,4738
|% 0,53
|Riyal
|2,0535
|2,0638
|% 0,58
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-0,11
|Altın Gr.
|470
|470
|3,32
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,06
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,04
|B. Petrol
|44,31
|44,31
|1,53
Seans Raporu 17:55
- 17:59XU100 Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
- 17:58CRDFA Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
- 17:57TEKTU Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
- 17:56DERAS Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
- 17:55BURVA Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem