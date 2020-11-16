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***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

16.11.2020 16:38
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BIST USD EURO ALTIN
17:571.292
Değişim :  0,07% |  0,89
Açılış :  1.305  
Önceki Kapanış :  1.291  
En Yüksek
1.310 En Düşük
1.291
BIST En Aktif Hisseler17:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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17:55 Alış Satış %  
Dolar 7,7227 7,7264 % 0,60  
Euro 9,1350 9,1411 % 0,59  
Sterlin 10,1520 10,2029 % 0,48  
Frank 8,4230 8,4738 % 0,53  
Riyal 2,0535 2,0638 % 0,58  
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17:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 -0,11  
Altın Gr. 470 470 3,32  
Cumhuriyet 3.122 3.169 5,00  
Tam 3.106 3.184 9,13  
Yarım 1.501 1.540 4,42  
Çeyrek 753 770 2,21  
Gümüş.Ons 24,57 24,60 -0,06  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,04  
B. Petrol 44,31 44,31 1,53  
Seans Raporu 17:55
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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