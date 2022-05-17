***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.05.2022 12:10
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
NİLÜFER
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022/1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/05/2022
Açıklamalar
01.01.2022 - 31.03.2022 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulacak , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030797
BIST
13:302.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,77
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
13:3015,8447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,3036
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
13:3016,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 0,4882
|Açılış
|: 16,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7284
En Düşük
16,2212
13:30931,85
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 20,84
|Açılış
|: 931,85
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler13:30
|IMASM
|38,78
|66.854.486
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|23.868.430
|% 9,96
|
|SERVE
|27,00
|221.393
|% 9,40
|
|ORCAY
|19,73
|203.395.785
|% 9,01
|
|IDEAS
|21,86
|16.628.921
|% 8,22
|
|GZNMI
|32,80
|3.785.481
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.499.886
|% -9,92
|
|SNPAM
|7,96
|206.878
|% -8,08
|
|UZERB
|39,90
|316.873
|% -8,02
|
|SANKO
|12,77
|18.384.820
|% -7,53
|
|THYAO
|42,84
|2.020.612.334
|% 0,28
|
|SISE
|19,70
|1.487.852.248
|% 2,07
|
|KRDMD
|14,87
|895.990.856
|% -0,27
|
|EREGL
|31,96
|840.010.808
|% 0,88
|
|GARAN
|14,94
|715.612.466
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,65
|499.741.250
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,35
|627.141.638
|% 0,23
|
|AKBNK
|7,93
|711.118.908
|% -0,50
|
|DOHOL
|3,76
|300.283.245
|% 1,35
|
|SISE
|19,70
|1.487.852.248
|% 2,07
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8399
|15,8447
|% 1,95
|
|Euro
|16,6884
|16,7284
|% 3,01
|
|Sterlin
|19,7133
|19,8122
|% 3,30
|
|Frank
|15,8495
|15,9450
|% 2,64
|
|Riyal
|4,2115
|4,2326
|% 2,01
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|5,15
|
|Altın Gr.
|930
|930
|19,23
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.299
|127,00
|
|Tam
|6.161
|6.320
|109,08
|
|Yarım
|2.978
|3.057
|52,76
|
|Çeyrek
|1.494
|1.529
|26,39
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,27
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,81
|