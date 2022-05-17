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***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

17.05.2022 12:10
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
NİLÜFER
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022/1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/05/2022
Açıklamalar

01.01.2022 - 31.03.2022 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulacak , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030797


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