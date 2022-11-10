***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-30.09.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteNİLÜLFER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniOCAK-EYLÜL 2022 DÖNEMİ K.GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMEMali Tablonun Verilme Tarihi10/11/2022Açıklamalar01.01.2022-30.09.2022 Dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyanname ekinde Vergi Dairesine sunulacak , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079218BIST