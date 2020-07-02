***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.07.2020 15:40
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce gönderdiği özel durum açıklamalarının dışında yeni bir özel durum bulunmayıp, hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut değildir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854095
BIST
15:39116.803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.487,89
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.929
En Düşük
115.746
15:396,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:397,7407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0349
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:39389,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,65
|Açılış
|: 389,27
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|5.028.810
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.268.933
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.683.980
|% 9,98
|
|PKENT
|178,60
|3.480.887
|% 9,98
|
|CMBTN
|72,80
|17.713.786
|% 9,97
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,18
|4.088.608
|% -4,43
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|EGCYO
|1,34
|291.802
|% -2,90
|
|GARAN
|8,38
|980.514.851
|% 0,96
|
|SISE
|5,86
|677.485.579
|% 5,21
|
|ISFIN
|4,30
|639.611.705
|% 3,37
|
|THYAO
|12,28
|634.481.456
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,06
|577.859.287
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,06
|577.859.287
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,01
|239.323.044
|% 8,60
|
|ALBRK
|1,76
|336.005.416
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|573.829.034
|% 0,62
|
|KARSN
|3,13
|523.794.670
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5601
|8,6030
|% 0,50
|
|Frank
|7,2371
|7,2807
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-6,32
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.545
|-1,40
|
|Tam
|2.600
|2.612
|-1,50
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|-0,70
|
|Çeyrek
|631
|640
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,27
|