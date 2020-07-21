***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.07.2020 16:19
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce gönderdiği özel durum açıklamalarının dışında yeni bir özel durum bulunmayıp, hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut değildir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860777
BIST
17:34117.549
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -1.731,61
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
17:346,8488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0093
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:347,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0127
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
17:34404,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,91
|Açılış
|: 404,60
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|21.521.108
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|20.610.767
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.320.780
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|24.112.249
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.936.399
|% -10,00
|
|FMIZP
|72,50
|115.749.477
|% -9,99
|
|KUTPO
|46,04
|129.855.201
|% -9,99
|
|IZMDC
|16,62
|8.110.659
|% -9,18
|
|RAYSG
|6,02
|8.649.802
|% -8,93
|
|GARAN
|7,94
|2.109.835.362
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.048.381.763
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|898.924.332
|% 7,87
|
|TCELL
|16,34
|796.648.098
|% 0,80
|
|GUSGR
|5,18
|790.265.344
|% -4,43
|
|EKGYO
|2,26
|1.048.381.763
|% -1,74
|
|ADESE
|2,43
|731.077.659
|% -3,19
|
|GARAN
|7,94
|2.109.835.362
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,35
|608.295.796
|% 4,91
|
|TSKB
|1,27
|318.704.512
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6773
|8,7208
|% 0,26
|
|Frank
|7,2716
|7,3154
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8194
|1,8286
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|18,29
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,26
|
|Cumhuriyet
|2.630
|2.652
|28,60
|
|Tam
|2.709
|2.721
|29,40
|
|Yarım
|1.315
|1.331
|14,40
|
|Çeyrek
|660
|666
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|4,64
|4,65
|0,26
|
|B. Petrol
|44,69
|44,69
|1,41
|
Seans Raporu
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17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1212, 65 kaybederek (% -0.90 ) 133, 317
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Yüzde -4.41 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 638, 861 adet işlem
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17:44DOKTA
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 24.70 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 803 adet işlem
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17:43NETAS
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 16.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 681, 442 adet işlem