***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1998 yılından itibaren şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Ragıp Ergün Serdaroğlu 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle , ertelemiş olduğu ikinci emeklilik hayatına başlamak üzere kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır.Boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle Sayın Ergün Oktay Okur yönetim kurulunca seçilmiş olup, bu seçimin TTK Madde 363 gereğince yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulacaktırSayın Okur, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü mezunu olupSon olarak OYAK Genel Müdür Yardımcılığı ve Bilkent Holding Strateji ve Finansal Planlama Grup Başkanlığı yerine getirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872623BIST