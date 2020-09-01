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***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2020 17:16
GÜNCEL HABERLER



***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERGÜN OKTAY OKUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 01.09.2020 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı-Tepe Emlak A.Ş. YK. Üyeliği-Ankara Teknoloji AŞ. YK. Üyeliği-Turktıpsan AŞ. YK. Üyeliği Bağımsız Üye Değil
CANAN ZİHNİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu Yönt.Kurulu Üye Burçelik Bursa Çelik San.A.Ş.'de Murahhaz Aza. Kömürcüoğlu İnş.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği.Burçelik Dış Ticaret A.Ş.'de Şirket Müdürü olarak görev yapmaktadır. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri Üyeliği
RENAN KÖMÜRCÜOĞLU Kadın Murahhas Üye İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu Murahhas Aza Burçelik Bursa Çelik San.A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyeliği .Kömürcüoğlu İnş.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı.Burçelik Dış Ticaret A.Ş.'de Müdürler Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Burçelik Bursa Çelik Döüm San.A.Ş.'de Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği bulunmaktadır Bağımsız Üye Değil
CEMŞİT CAN ERKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilim ve mühendislik alanlarındaki profesyonel meslek mensubu Burçelik Bursa Çelik San.A.Ş. 'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği . Ayrıca Burçelik Bursa Çelik Döküm San.A.Ş.'de Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitesi Başkanlığı , Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği bulunmaktadır Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği ve Riskin Erten Saptanması Komitesi Başkanlığı
AYŞE ALEV ATAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Burçelik Bursa Çelik Döküm San.A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı , Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872664


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