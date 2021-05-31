***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERGÜN OKTAY OKUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 01.09.2020 İcrada Görevli Değil Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı-Tepe Emlak A.Ş. YK. Üyeliği-Ankara Teknoloji AŞ. YK. Üyeliği-Turktıpsan AŞ. YK. Üyeliği Bağımsız Üye DeğilCANAN ZİHNİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönt.Kurulu Üye Burçelik Bursa Çelik San.A.Ş.'de Murahhaz Aza. Kömürcüoğlu İnş.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği.Burçelik Dış Ticaret A.Ş.'de Şirket Müdürü olarak görev yapmaktadır. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri ÜyeliğiRENAN KÖMÜRCÜOĞLU Kadın Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Murahhas Aza Burçelik Bursa Çelik San.A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyeliği .Kömürcüoğlu İnş.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı.Burçelik Dış Ticaret A.Ş.'de Müdürler Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Burçelik Bursa Çelik Döüm San.A.Ş.'de Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği bulunmaktadır Bağımsız Üye DeğilMEHMET FUAT BEYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.05.2021 İcrada Görevli Değil 0 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,Ayrıca Denetim Komitesi i Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi - Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu - Bankacılık ve Finans Bölümü ? Profesör 2018 Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeliğiNİLÜFER COCH Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 26.05.2021 İcrada Görevli Değil 0 Çimsa Çimento ? Pazarlama & Satış Operasyon Müdürü Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi ve Kurmsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin erken Saptanması komite üyeliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939000BIST