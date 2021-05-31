Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.05.2021 14:23



***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERGÜN OKTAY OKUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 01.09.2020 İcrada Görevli Değil Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı-Tepe Emlak A.Ş. YK. Üyeliği-Ankara Teknoloji AŞ. YK. Üyeliği-Turktıpsan AŞ. YK. Üyeliği Bağımsız Üye Değil
CANAN ZİHNİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönt.Kurulu Üye Burçelik Bursa Çelik San.A.Ş.'de Murahhaz Aza. Kömürcüoğlu İnş.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği.Burçelik Dış Ticaret A.Ş.'de Şirket Müdürü olarak görev yapmaktadır. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri Üyeliği
RENAN KÖMÜRCÜOĞLU Kadın Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Murahhas Aza Burçelik Bursa Çelik San.A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyeliği .Kömürcüoğlu İnş.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı.Burçelik Dış Ticaret A.Ş.'de Müdürler Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Burçelik Bursa Çelik Döüm San.A.Ş.'de Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği bulunmaktadır Bağımsız Üye Değil
MEHMET FUAT BEYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.05.2021 İcrada Görevli Değil 0 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,Ayrıca Denetim Komitesi i Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi - Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu - Bankacılık ve Finans Bölümü ? Profesör 2018 Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği
NİLÜFER COCH Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 26.05.2021 İcrada Görevli Değil 0 Çimsa Çimento ? Pazarlama & Satış Operasyon Müdürü Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi ve Kurmsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin erken Saptanması komite üyeliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939000


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:371.418
Değişim :  -0,30% |  -4,27
Açılış :  1.423  
Önceki Kapanış :  1.422  
En Yüksek
1.427 En Düşük
1.414
BIST En Aktif Hisseler15:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHLGM 1,10 114.790.560 % 10,00  
YAYLA 3,85 39.659.901 % 10,00  
EPLAS 25,96 1.392.424 % 10,00  
MZHLD 31,90 204.433 % 10,00  
TUCLK 11,89 45.281.535 % 9,99  
daha fazla
15:37 Alış Satış %  
Dolar 8,4846 8,4861 % -0,92  
Euro 10,3534 10,3610 % -0,77  
Sterlin 12,0055 12,0657 % -0,92  
Frank 9,3949 9,4515 % -0,89  
Riyal 2,2570 2,2683 % -0,87  
daha fazla
15:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.906 1,82  
Altın Gr. 521 521 -3,56  
Cumhuriyet 3.442 3.494 -8,00  
Tam 3.424 3.510 -10,85  
Yarım 1.655 1.698 -5,24  
Çeyrek 830 849 -2,62  
Gümüş.Ons 27,98 28,01 0,07  
Gümüş Gr. 7,65 7,66 -0,04  
B. Petrol 69,67 69,67 0,95  
Seans Raporu 15:37
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru