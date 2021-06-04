***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMERYEM GÜNDOĞDU ATILGAN Mali ve İdari İşler Grup Lideri /Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali ve İdari İşler Grup Lideri /Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Mali ve İdari İşler Grup Lideri /Yatırımcı İlişkileri YöneticisiUFUK KUDRET DEMİRKAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendishttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940034BIST