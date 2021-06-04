***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.06.2021 10:24
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MERYEM GÜNDOĞDU ATILGAN Mali ve İdari İşler Grup Lideri /Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali ve İdari İşler Grup Lideri /Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Mali ve İdari İşler Grup Lideri /Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
UFUK KUDRET DEMİRKAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940034
BIST
11:561.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,12
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:568,6993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6864
11:5610,5426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0274
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5261
11:56522,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,92
|Açılış
|: 522,55
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler11:56
|MTRKS
|36,86
|44.448.598
|% 7,97
|
|EPLAS
|32,68
|8.607.746
|% 7,64
|
|BOBET
|4,14
|260.381.406
|% 7,53
|
|FRIGO
|22,68
|23.010.718
|% 7,39
|
|DOBUR
|13,54
|1.253.254
|% 7,12
|
|KARSN
|3,90
|290.965.686
|% -7,36
|
|TKURU
|219,80
|3.136.383
|% -6,86
|
|PKENT
|2.802,00
|2.379.393
|% -6,28
|
|CANTE
|7,57
|30.283.900
|% -5,26
|
|KATMR
|3,48
|37.259.193
|% -4,13
|
|THYAO
|13,90
|302.498.348
|% -0,64
|
|KARSN
|3,90
|290.965.686
|% -7,36
|
|SISE
|8,15
|287.980.714
|% 1,49
|
|GARAN
|8,04
|284.790.047
|% 0,00
|
|BOBET
|4,14
|260.381.406
|% 7,53
|
|KARSN
|3,90
|290.965.686
|% -7,36
|
|BOBET
|4,14
|260.381.406
|% 7,53
|
|SISE
|8,15
|287.980.714
|% 1,49
|
|GARAN
|8,04
|284.790.047
|% 0,00
|
|PETKM
|6,40
|222.588.876
|% 1,27
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6983
|8,6993
|% -0,04
|
|Euro
|10,5359
|10,5426
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,2440
|12,3054
|% 0,04
|
|Frank
|9,5724
|9,6301
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% -0,11
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,95
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.456
|3.508
|-15,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-17,78
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-8,60
|
|Çeyrek
|834
|853
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,61
|71,61
|0,30
|
Seans Raporu
11:56
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-
12:05ICBCT
Yüzde 4.65 oranında artışla 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 778, 432 adet işlem
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12:04DERHL
Yüzde 4.02 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 524 adet işlem
-
12:03ORGE
Yüzde 5.02 oranında artışla 10.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 603, 480 adet işlem
-
12:02XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 3, 993.00 milyon TL de
-
12:02BOBET
Yüzde 8.05 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 858, 524 adet işlem