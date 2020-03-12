***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
12.03.2020 17:10
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
12/03/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile
China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsorsiyumu arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi kapsamında
, Temmuz 2020
tarihine kadar teslim edilecek Tatlı Su Boru Hattı Pompa ve Tank İstasyon Vanaları Temini konusunda anlaşılmış olup,
söz konusu sözleşme tarafımızca bugün itibari ile imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827634
BIST
17:0493.708
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319,79
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|46.717.623
|% 20,00
|
|ECILC
|4,62
|360.280.209
|% 15,79
|
|SELEC
|8,48
|185.542.549
|% 14,91
|
|PINSU
|2,66
|23.468.433
|% 12,24
|
|ECZYT
|12,21
|150.659.353
|% 10,80
|
|TKNSA
|5,44
|57.928.558
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|56.049.218
|% -20,00
|
|LINK
|16,00
|1.609.559
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.430.868
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.324.493
|% -20,00
|
|ASELS
|24,54
|804.759.333
|% -6,19
|
|THYAO
|8,77
|556.242.469
|% -8,74
|
|GARAN
|8,81
|385.609.425
|% -8,04
|
|ECILC
|4,62
|360.280.209
|% 15,79
|
|MGROS
|19,44
|282.073.735
|% -15,40
|
|IHLGM
|0,91
|163.715.915
|% -18,75
|
|ODAS
|1,34
|183.000.130
|% -16,77
|
|CEMAS
|0,74
|79.123.569
|% -19,57
|
|KARSN
|1,34
|131.776.699
|% -12,99
|
|ADESE
|1,10
|115.141.223
|% -16,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8974
|7,9370
|% -0,53
|
|Frank
|6,6591
|6,6992
|% 0,98
|
|Riyal
|1,6667
|1,6750
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|-50,07
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,88
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|
|Tam
|2.122
|2.176
|-57,65
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|-27,88
|
|Çeyrek
|514
|526
|-13,94
|
|Gümüş.Ons
|15,87
|15,89
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
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|B. Petrol
|32,99
|32,99
|-2,80
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