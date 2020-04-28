***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
28.04.2020 18:54
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
12/03/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
12.03.2020 tarihinde duyurmuş olduğumuz , yurtiçinde yapılacak olan özel projede kullanılmak üzere muhtelif ölçülerde vana ve vana aksamlarının Temmuz 2020 tarihine kadar teslimi konusunda anlaşılmış ve tarafımızca imzalanmış olan sözleşme, China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsorsiyumu tarafından bugün itibariyle imzalanmıştır. Konu proje Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi kapsamında Tatlı Su Boru Hattı Pompa ve Tank İstasyon Vanaları temini hakkındadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840934
BIST
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -559,88
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
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101.918
En Düşük
100.621
18:056,9963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,0006
En Düşük
6,9799
18:057,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6193
En Düşük
7,5499
18:05383,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,70
|Açılış
|: 383,58
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|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,57
|36.754.527
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|329.163
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|47.513.903
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|620.895
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.504.209
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|488.533
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|844.877
|% -9,84
|
|SERVE
|3,59
|1.158.060
|% -9,80
|
|SUMAS
|10,97
|46.769
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,27
|199.066
|% -7,17
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% -1,57
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% -0,44
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6754
|8,7189
|% 0,20
|
|Frank
|7,1523
|7,1954
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-11,06
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.509
|-16,80
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-17,20
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-8,40
|
|Çeyrek
|615
|628
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,08
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|22,82
|22,82
|-0,25
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