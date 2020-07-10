***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
10.07.2020 13:24
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/07/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsorsiyumu arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi kapsamında , Kasım 2020 tarihine kadar teslim edilecek Saha Boru Hattı ve Ayrıştırma Pompa İstasyonu Vanaları Temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme tarafımızca bugün itibari ile imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858835
BIST
14:40113.471
En Yüksek
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14:406,8675
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|
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|2.180.077
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|KERVN
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|LIDFA
|3,24
|14.021.529
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|
|TSPOR
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|
|VKFYO
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|5.587.723
|% -9,86
|
|PEKGY
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|45.127.200
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|
|EKGYO
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|1.008.935.877
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|
|TRKCM
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|796.778.514
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|
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|6,20
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|
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|
|EKGYO
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|
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|TRKCM
|4,55
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|% -1,73
|
|IHLGM
|1,55
|239.100.066
|% -7,74
|
|TSKB
|1,21
|180.468.026
|% -3,20
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6370
|8,6803
|% 0,13
|
|Frank
|7,2657
|7,3095
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
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|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,39
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.615
|9,90
|
|Tam
|2.670
|2.683
|10,20
|
|Yarım
|1.297
|1.312
|5,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,14
|4,15
|0,02
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|B. Petrol
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