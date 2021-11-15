***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıKUZEY MARMARA DOGˆAL GAZ DEPOLAMA TEVSI· PROJESI· I·KMAL I·NS¸AATI KOLI·N KALYON ADI· ORTAKLIGˆIVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/11/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz ile Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi Projesi İkmal İnşaatı Kolin Kalyon Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Kuzey Marmara Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi kapsamında, Nisan 2022 tarihine kadar teslim edilecek NSP UG & AG Yangınla Mücadele Sistemi Vanaları Temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme bugün itibari ile imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977837BIST