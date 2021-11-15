***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
15.11.2021 17:56
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
KUZEY MARMARA DOGˆAL GAZ DEPOLAMA TEVSI· PROJESI· I·KMAL I·NS¸AATI KOLI·N KALYON ADI· ORTAKLIGˆI
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/11/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi Projesi İkmal İnşaatı Kolin Kalyon Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Kuzey Marmara Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi kapsamında, Nisan 2022 tarihine kadar teslim edilecek NSP UG & AG Yangınla Mücadele Sistemi Vanaları Temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme bugün itibari ile imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977837
BIST
17:581.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 64,86
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:5810,0740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0744
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0755
En Düşük
9,9378
17:5811,5324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0799
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5324
En Düşük
11,4087
17:58600,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,88
|Açılış
|: 600,86
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:58
|GARFA
|13,80
|7.657.674
|% 9,96
|
|DOBUR
|123,70
|26.129.027
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.816.520
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|783.703.453
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.048.207
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|32.986.530
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|661.303.596
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,23
|799.280.677
|% -8,61
|
|VAKFN
|5,86
|147.895.107
|% -8,15
|
|OYLUM
|8,94
|42.766.485
|% -8,12
|
|THYAO
|17,60
|3.526.109.484
|% -1,23
|
|PETKM
|7,95
|2.085.929.954
|% 3,92
|
|KRDMD
|7,73
|1.452.019.762
|% 2,93
|
|SISE
|9,94
|1.349.646.604
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.816.520
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.303.596
|% -9,84
|
|TSKB
|1,71
|859.176.045
|% 8,23
|
|SKBNK
|1,23
|623.929.999
|% 6,96
|
|EKGYO
|2,18
|622.740.219
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.534.923
|% 9,71
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0695
|10,0740
|% 0,74
|
|Euro
|11,5250
|11,5324
|% 0,70
|
|Sterlin
|13,4536
|13,5210
|% 0,54
|
|Frank
|10,8716
|10,9371
|% 0,49
|
|Riyal
|2,6706
|2,6840
|% 0,46
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-5,44
|
|Altın Gr.
|602
|602
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,86
|80,86
|-1,31
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR