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***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

15.11.2021 17:56
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
KUZEY MARMARA DOGˆAL GAZ DEPOLAMA TEVSI· PROJESI· I·KMAL I·NS¸AATI KOLI·N KALYON ADI· ORTAKLIGˆI
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/11/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz ile Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi Projesi İkmal İnşaatı Kolin Kalyon Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Kuzey Marmara Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi kapsamında, Nisan 2022 tarihine kadar teslim edilecek NSP UG & AG Yangınla Mücadele Sistemi Vanaları Temini konusunda  anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme bugün itibari ile imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977837


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DOBUR 123,70 26.129.027 % 9,96  
AKBNK 6,97 1.197.816.520 % 9,94  
SAHOL 14,06 783.703.453 % 9,93  
GARAN 11,63 172.048.207 % 9,92  
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Altın Gr. 602 602 1,68  
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Tam 3.948 4.047 5,48  
Yarım 1.908 1.958 2,65  
Çeyrek 957 979 1,32  
Gümüş.Ons 24,96 24,99 -0,33  
Gümüş Gr. 8,08 8,09 -0,05  
B. Petrol 80,86 80,86 -1,31  
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