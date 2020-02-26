***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.02.2020 13:56
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821687
BIST
14:34114.333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -31,40
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
14:346,1603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1619
En Düşük
6,1376
14:346,7017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,6980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
14:34326,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 3,47
|Açılış
|: 326,50
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,20
|11.927.751
|% 18,85
|
|OYAYO
|2,94
|14.695.662
|% 14,84
|
|BRSAN
|12,27
|28.436.138
|% 12,36
|
|ALGYO
|19,60
|302.634.519
|% 10,99
|
|SONME
|6,92
|13.454.479
|% 10,02
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,80
|53.452.410
|% -7,32
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,72
|11.665.143
|% -6,85
|
|ASELS
|29,04
|1.875.572.156
|% -0,34
|
|THYAO
|13,18
|1.397.055.080
|% -2,23
|
|ODAS
|2,20
|345.382.473
|% 0,92
|
|GARAN
|10,56
|311.472.613
|% -0,94
|
|ALGYO
|19,60
|302.634.519
|% 10,99
|
|ODAS
|2,20
|345.382.473
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,35
|187.133.938
|% 3,05
|
|KARSN
|1,97
|214.017.445
|% 1,55
|
|THYAO
|13,18
|1.397.055.080
|% -2,23
|
|KRDMD
|2,87
|286.612.627
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9443
|7,9841
|% -0,21
|
|Frank
|6,2902
|6,3281
|% 0,35
|
|Riyal
|1,6364
|1,6446
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|19,13
|
|Altın Gr.
|326
|327
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|2,00
|
|Tam
|2.154
|2.207
|10,34
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|5,00
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,12
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,52
|53,52
|-0,74
|