***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2020 09:14
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURVA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823800
BIST
10:38109.017
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.706,67
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.490
En Düşük
108.937
10:386,2127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0525
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2129
En Düşük
6,1592
10:386,9095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0494
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9186
En Düşük
6,8589
10:38318,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 4,91
|Açılış
|: 318,95
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
318,96
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,12
|5.473.577
|% 14,80
|
|IHYAY
|1,22
|51.365.250
|% 14,02
|
|SONME
|6,03
|2.162.891
|% 13,35
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|YESIL
|14,89
|9.520.437
|% 11,12
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|3.125.179
|% -4,76
|
|THYAO
|12,00
|155.101.193
|% 1,69
|
|KARSN
|1,95
|146.208.865
|% -1,02
|
|ASELS
|28,74
|141.950.714
|% 1,77
|
|GARAN
|9,76
|114.559.359
|% 1,99
|
|IHLGM
|1,34
|67.818.632
|% 4,69
|
|KARSN
|1,95
|146.208.865
|% -1,02
|
|IHLGM
|1,34
|67.818.632
|% 4,69
|
|IHYAY
|1,22
|51.365.250
|% 14,02
|
|IHLAS
|0,82
|32.604.811
|% 6,49
|
|ODAS
|2,11
|62.134.415
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9216
|7,9613
|% 1,03
|
|Frank
|6,4530
|6,4919
|% 1,01
|
|Riyal
|1,6500
|1,6583
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|11,69
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|52,33
|52,33
|0,43
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