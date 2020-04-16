***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.04.2020 12:55
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURVA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838604
BIST
17:1796.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 164,24
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
17:176,9336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9432
En Düşük
6,8896
17:177,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
17:17386,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,88
|Açılış
|: 386,37
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|92.761.087
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.801.558
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.508.484
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.819.806
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.590.136
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.299.901
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.152.474.322
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|243.681.482
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,92
|1.152.474.322
|% -9,97
|
|ASELS
|26,50
|1.092.368.519
|% 0,23
|
|THYAO
|10,16
|993.246.371
|% -1,93
|
|ECILC
|4,80
|904.123.233
|% 9,84
|
|GARAN
|8,25
|828.186.675
|% 0,49
|
|IHLGM
|1,05
|233.757.508
|% 2,94
|
|ECILC
|4,80
|904.123.233
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|101.312.438
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|287.523.819
|% -9,57
|
|YKBNK
|1,95
|282.596.646
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6471
|8,6904
|% 0,20
|
|Frank
|7,1544
|7,1975
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8410
|1,8502
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|15,69
|
|Altın Gr.
|386
|386
|4,98
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.539
|34,70
|
|Tam
|2.551
|2.613
|35,70
|
|Yarım
|1.241
|1.271
|17,40
|
|Çeyrek
|622
|636
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|27,71
|27,71
|0,02
|
Seans Raporu
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17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -353, 7 kaybederek (% -0.31 ) 113, 985
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Yüzde -9.93 oranında düşüşle 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 478, 194 adet işlem
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17:27PENGD
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 500, 651 adet işlem