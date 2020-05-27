***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.05.2020 11:25
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846852
BIST
12:40104.930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 1.905,94
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
12:406,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0517
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7785
En Düşük
6,6969
12:407,4661
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0753
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4681
En Düşük
7,3528
12:40371,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,37
|Açılış
|: 371,99
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|3.215.054
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|11.913.101
|% 9,99
|
|ALCTL
|21,30
|11.727.865
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.381.707
|% 9,96
|
|EGSER
|4,65
|36.271.762
|% 9,93
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|5.902.313
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.410.501
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|94.459
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.487.345
|% -9,94
|
|THYAO
|12,07
|964.632.087
|% 7,67
|
|GARAN
|7,61
|550.264.337
|% 0,93
|
|PGSUS
|57,50
|425.429.580
|% 6,98
|
|SOKM
|12,34
|346.510.826
|% 4,05
|
|ASELS
|29,94
|344.542.717
|% 2,25
|
|THYAO
|12,07
|964.632.087
|% 7,67
|
|KRDMD
|2,54
|186.809.857
|% 3,25
|
|GARAN
|7,61
|550.264.337
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,22
|155.986.842
|% 1,37
|
|GSRAY
|2,92
|197.060.750
|% 8,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3011
|8,3427
|% 0,69
|
|Frank
|6,9583
|7,0003
|% 0,66
|
|Riyal
|1,7981
|1,8071
|% 1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-3,54
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.439
|8,80
|
|Tam
|2.480
|2.503
|9,20
|
|Yarım
|1.210
|1.223
|4,40
|
|Çeyrek
|605
|612
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|0,05
|
|B. Petrol
|35,78
|35,78
|-0,39
|