***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2020 10:07
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURVA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850077
BIST
10:24108.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -849,57
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.780
10:246,7918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7918
En Düşük
6,7696
10:247,6511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6727
En Düşük
7,6435
10:24370,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 370,54
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
371,72
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|2.455.868
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|POLTK
|139,80
|70.319
|% 9,99
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.046.048
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|2.264.870
|% -9,94
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|GEREL
|4,33
|7.937.900
|% -6,48
|
|CMBTN
|59,95
|478.276
|% -5,29
|
|EKGYO
|1,78
|260.731.864
|% 2,30
|
|GARAN
|8,25
|166.590.032
|% -0,12
|
|GSRAY
|3,77
|132.296.626
|% 0,80
|
|THYAO
|12,69
|99.961.267
|% 0,40
|
|TSPOR
|5,32
|90.919.296
|% 7,91
|
|EKGYO
|1,78
|260.731.864
|% 2,30
|
|GSRAY
|3,77
|132.296.626
|% 0,80
|
|PEGYO
|1,09
|35.966.319
|% 2,83
|
|ALBRK
|1,47
|43.558.020
|% 0,68
|
|GSDHO
|1,82
|42.128.172
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5758
|8,6188
|% -0,41
|
|Frank
|7,0628
|7,1054
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8035
|1,8126
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|1,62
|
|Altın Gr.
|370
|370
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.401
|2.433
|-1,80
|
|Tam
|2.471
|2.500
|-1,80
|
|Yarım
|1.206
|1.220
|-0,90
|
|Çeyrek
|603
|610
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,84
|40,84
|0,04
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