***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2020 11:05
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 09.06.2020
İlgili Şirketler BURVA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850096
BIST
12:20108.602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -1.034,90
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
12:206,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,7976
En Düşük
6,7696
12:207,6582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6727
En Düşük
7,6354
12:20373,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,72
|Açılış
|: 373,46
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
373,62
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.023.184
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|DAGHL
|8,73
|1.349.384
|% 9,95
|
|LUKSK
|16,36
|1.282.140
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|2.800.082
|% -9,94
|
|GEREL
|4,30
|14.217.113
|% -7,13
|
|MAALT
|81,70
|26.062.596
|% -6,84
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|EKGYO
|1,80
|591.083.657
|% 3,45
|
|GSRAY
|3,90
|551.614.890
|% 4,28
|
|GARAN
|8,15
|540.482.755
|% -1,33
|
|THYAO
|12,64
|297.166.750
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|245.836.376
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,80
|591.083.657
|% 3,45
|
|IHLGM
|1,40
|224.133.087
|% 5,26
|
|GSRAY
|3,90
|551.614.890
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,75
|56.622.817
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,37
|169.674.777
|% -2,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5646
|8,6075
|% -0,54
|
|Frank
|7,0910
|7,1337
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8061
|1,8152
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|8,96
|
|Altın Gr.
|373
|373
|2,72
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.446
|11,80
|
|Tam
|2.490
|2.518
|16,00
|
|Yarım
|1.215
|1.225
|4,00
|
|Çeyrek
|607
|614
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,02
|
|B. Petrol
|40,07
|40,07
|-0,73
|