***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2020 12:51
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852466
BIST
13:15116.276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.086,33
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
13:156,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8611
En Düşük
6,8383
13:157,7470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
13:15387,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,46
|Açılış
|: 387,74
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.408.036
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|110.474.364
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.408.727
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|39.904.852
|% 9,73
|
|MNDRS
|3,64
|40.497.203
|% 8,66
|
|EKIZ
|11,45
|4.439.808
|% -9,98
|
|ARTI
|2,20
|254.830
|% -8,33
|
|KSTUR
|44,46
|37.033
|% -7,37
|
|EGCEY
|1,30
|661.759
|% -6,47
|
|TSPOR
|7,87
|526.831.624
|% -6,31
|
|KRDMD
|2,99
|834.293.370
|% 2,75
|
|KARSN
|2,75
|799.811.359
|% 7,84
|
|TSPOR
|7,87
|526.831.624
|% -6,31
|
|GARAN
|8,53
|442.998.483
|% 0,12
|
|SKBNK
|1,43
|377.343.260
|% 6,72
|
|KARSN
|2,75
|799.811.359
|% 7,84
|
|KRDMD
|2,99
|834.293.370
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,43
|377.343.260
|% 6,72
|
|ALBRK
|1,68
|306.263.802
|% 2,44
|
|ODAS
|2,19
|330.528.837
|% 3,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5171
|8,5598
|% 0,08
|
|Frank
|7,2253
|7,2688
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,14
|
|Altın Gr.
|387
|388
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.527
|4,00
|
|Tam
|2.580
|2.591
|4,10
|
|Yarım
|1.257
|1.267
|2,00
|
|Çeyrek
|630
|635
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,04
|
|B. Petrol
|43,66
|43,66
|0,58
|