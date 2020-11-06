***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.11.2020 13:17
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURVA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886594
BIST
14:331.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 6,22
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
14:338,5170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1010
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5597
En Düşük
8,4044
14:3310,1230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1587
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1501
En Düşük
9,9273
14:33536,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 8,62
|Açılış
|: 536,17
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
536,58
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler14:33
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|323.616.319
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|834.200
|% 9,96
|
|RODRG
|11,18
|4.741.281
|% 9,93
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,95
|1.205.091.363
|% -0,14
|
|KRDMD
|3,41
|692.781.398
|% 2,71
|
|TSKB
|2,14
|560.359.635
|% 0,94
|
|SISE
|6,58
|548.370.153
|% -0,75
|
|ODAS
|3,56
|480.079.783
|% -0,84
|
|TSKB
|2,14
|560.359.635
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,41
|692.781.398
|% 2,71
|
|SKBNK
|1,87
|357.728.577
|% 2,75
|
|GARAN
|6,95
|1.205.091.363
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,30
|384.940.748
|% 0,00
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5088
|8,5170
|% 1,20
|
|Euro
|10,1085
|10,1230
|% 1,59
|
|Sterlin
|11,1578
|11,2138
|% 1,17
|
|Frank
|9,4289
|9,4857
|% 1,75
|
|Riyal
|2,2664
|2,2778
|% 1,32
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|6,62
|
|Altın Gr.
|535
|536
|7,95
|
|Cumhuriyet
|3.540
|3.593
|67,00
|
|Tam
|3.527
|3.616
|70,53
|
|Yarım
|1.705
|1.749
|34,12
|
|Çeyrek
|855
|875
|17,06
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|0,18
|
|B. Petrol
|39,84
|39,84
|-1,09
|
Seans Raporu
14:33
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14:44BRISA
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14:43XU030
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14:43XU100
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14:43GSRAY
Yüzde 4.75 oranında artışla 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 545, 231 adet işlem
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14:41PRKAB
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 841, 820 adet işlem