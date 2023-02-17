***BVSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:32
***BVSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BVSAN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BVSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114716
BIST
12:405.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 34,56
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:4018,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:4020,0748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0742
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:401.106,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.106,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:38
|DYOBY
|21,78
|29.743.242
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|57.866.536
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|78.894.215
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|51.892.918
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.060.924.151
|% 9,95
|
|KOZAL
|27,40
|1.849.695.220
|% -94,78
|
|LIDER
|97,20
|19.962.023
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.927.261
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|759.541.568
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|126.841.432
|% -9,94
|
|TUPRS
|628,20
|2.205.940.302
|% -0,35
|
|THYAO
|142,20
|2.152.154.535
|% 1,57
|
|KRDMD
|19,37
|2.037.165.248
|% 0,73
|
|KOZAL
|27,40
|1.849.695.220
|% -94,78
|
|EREGL
|43,54
|1.795.688.600
|% -2,16
|
|KRDMD
|19,37
|2.037.165.248
|% 0,73
|
|KOZAL
|27,40
|1.849.695.220
|% -94,78
|
|AKBNK
|16,20
|940.675.619
|% 0,62
|
|YKBNK
|9,12
|520.516.324
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,42
|403.811.879
|% 1,50
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8597
|18,8691
|% 0,12
|
|Euro
|20,0741
|20,0821
|% -0,33
|
|Sterlin
|22,4604
|22,5731
|% -0,31
|
|Frank
|20,1752
|20,2968
|% -0,51
|
|Riyal
|5,0152
|5,0404
|% 0,12
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-14,14
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-7,97
|
|Cumhuriyet
|7.469
|7.582
|-53,00
|
|Tam
|7.512
|7.567
|-89,00
|
|Yarım
|3.670
|3.703
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.851
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,25
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,89
|-0,20
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-1,58
|