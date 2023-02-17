***BVSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:49
***BVSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BVSAN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BVSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114725
BIST
11:565.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 39,36
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
11:5618,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0178
|Açılış
|: 19,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
11:5620,0843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0647
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
11:561.104,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -8,57
|Açılış
|: 1.104,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler11:54
|CMBTN
|674,30
|55.333.190
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|77.013.907
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|46.092.232
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.052.402.531
|% 9,95
|
|NUHCM
|151,60
|77.627.043
|% 9,93
|
|KOZAL
|27,04
|1.393.651.635
|% -94,85
|
|LIDER
|97,20
|19.711.538
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.438.252
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|742.201.353
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|126.252.627
|% -9,94
|
|THYAO
|142,10
|1.912.092.262
|% 1,50
|
|TUPRS
|628,80
|1.907.718.638
|% -0,25
|
|KRDMD
|19,36
|1.867.244.433
|% 0,68
|
|EREGL
|43,68
|1.646.182.638
|% -1,84
|
|KOZAL
|27,04
|1.393.651.635
|% -94,85
|
|KRDMD
|19,36
|1.867.244.433
|% 0,68
|
|KOZAL
|27,04
|1.393.651.635
|% -94,85
|
|YKBNK
|9,15
|462.024.132
|% 0,33
|
|AKBNK
|16,25
|791.435.790
|% 0,93
|
|EKGYO
|7,43
|346.158.918
|% 1,64
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8632
|18,8665
|% 0,10
|
|Euro
|20,0781
|20,0814
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,4199
|22,5323
|% -0,49
|
|Frank
|20,1694
|20,2909
|% -0,54
|
|Riyal
|5,0136
|5,0388
|% 0,08
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-14,79
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-9,72
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.498
|7.557
|-99,00
|
|Yarım
|3.663
|3.698
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.849
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,89
|-0,20
|
|B. Petrol
|83,52
|83,52
|-1,62
|