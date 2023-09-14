***BVSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 15:09
***BVSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BVSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195060
BIST
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17:067.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,81%
|| -65,05
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.047
17:0626,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0154
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
17:0628,7805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,1389
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7449
17:061.648,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,73
|Açılış
|: 1.648,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler17:06
|AVHOL
|88,55
|30.135.217
|% 10,00
|
|ELITE
|39,60
|43.905.510
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BRSAN
|680,70
|2.205.007.358
|% 9,99
|
|INGRM
|667,20
|125.788.977
|% 9,99
|
|USAK
|9,09
|58.333.996
|% -10,00
|
|EMKEL
|37,52
|131.051.907
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|21.883.223
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|807.543
|% -9,97
|
|DESA
|20,62
|49.771.654
|% -9,96
|
|SASA
|48,32
|7.551.276.752
|% -2,78
|
|SISE
|55,10
|6.199.064.912
|% -0,27
|
|THYAO
|230,90
|5.764.195.565
|% -0,35
|
|ISCTR
|21,24
|5.334.164.007
|% -1,39
|
|ENKAI
|37,78
|4.797.794.352
|% 2,27
|
|ISCTR
|21,24
|5.334.164.007
|% -1,39
|
|KATMR
|1,99
|487.077.797
|% -4,33
|
|YKBNK
|15,91
|3.606.725.210
|% -2,63
|
|ZOREN
|4,73
|1.026.249.262
|% -1,66
|
|EKGYO
|8,35
|1.544.300.950
|% -1,42
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9454
|26,9511
|% 0,06
|
|Euro
|28,7628
|28,7805
|% -0,48
|
|Sterlin
|33,3709
|33,5382
|% -0,53
|
|Frank
|29,9723
|30,1529
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1634
|7,1994
|% 0,04
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-6,78
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-39,00
|
|Tam
|10.993
|11.078
|-27,00
|
|Yarım
|5.513
|5.562
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.781
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,38
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,51
|-0,28
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|1,40
|
Seans Raporu
17:06
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17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 69 kaybederek (% -0.40 ) 8, 418
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17:21XU100
Endeks 7, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 68 altında . İşlem hacmi 118, 313.00 milyon TL de
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17:21AYES
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 26.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 242 adet işlem