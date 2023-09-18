***BVSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2023 17:08
***BVSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BVSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195839
BIST
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17:047.765
En Düşük
|Değişim
|: -2,48%
|| -197,16
|Açılış
|: 7.962
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.755
En Yüksek
7.952
17:0427,0183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0363
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
17:0428,8421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0361
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
17:041.670,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.670,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler17:04
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|412.488.720
|% 9,99
|
|TRILC
|17,30
|268.425.184
|% 9,98
|
|MIATK
|500,20
|382.005.363
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|273.819.267
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|206.018.567
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|THYAO
|219,00
|6.866.720.256
|% -3,57
|
|ISCTR
|22,16
|3.710.851.708
|% 2,69
|
|TUPRS
|138,60
|3.556.132.824
|% -2,05
|
|SISE
|52,60
|3.534.587.097
|% -3,57
|
|EBEBK
|79,70
|2.921.431.399
|% 5,15
|
|SKBNK
|5,80
|1.123.838.072
|% 3,02
|
|ZOREN
|4,68
|932.684.847
|% -2,30
|
|YKBNK
|16,17
|2.792.055.578
|% 0,62
|
|ISCTR
|22,16
|3.710.851.708
|% 2,69
|
|EKGYO
|8,23
|1.398.142.263
|% -1,44
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0126
|27,0183
|% 0,13
|
|Euro
|28,8292
|28,8421
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,3427
|33,5100
|% 0,10
|
|Frank
|29,9784
|30,1590
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1813
|7,2173
|% 0,13
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|1,49
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.064
|11.135
|2,00
|
|Yarım
|5.549
|5.591
|1,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.795
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,94
|19,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,37
|94,37
|0,44
|
Seans Raporu
17:04
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17:19KLSER
Yüzde -8.28 oranında düşüşle 89.70 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 213, 471 adet işlem
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17:18XU100
Endeks 7, 780 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 28 altında . İşlem hacmi 87, 914.00 milyon TL de
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17:18HTTBT
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 55.90 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 813 adet işlem
-
17:17EGEPO
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 19.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 339 adet işlem
-
17:15NTHOL
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 231, 826 adet işlem