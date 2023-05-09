***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.05.2023 07:57
***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.04.2023
Tescil Tarihi
28.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.04.2023-10821
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ,28.04.2023 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmiş olup,28.04. 2023 tarih ve 10821 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi işinde DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148423
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5189
En Düşük
19,4689
17:5921,4476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0091
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,4771
En Düşük
21,2827
17:591.271,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,12
|Açılış
|: 1.271,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.271,77
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5044
|19,5082
|% 0,03
|
|Euro
|21,4412
|21,4476
|% -0,04
|
|Sterlin
|24,5313
|24,6543
|% -0,01
|
|Frank
|21,8441
|21,9757
|% 0,05
|
|Riyal
|5,1859
|5,2119
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.028
|2.028
|7,26
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,44
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.542
|4.627
|11,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.299
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,08
|0,05
|
|B. Petrol
|76,65
|76,65
|-0,36
|