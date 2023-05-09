***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.04.2023Tescil Tarihi28.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su28.04.2023-10821AçıklamalarŞirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ,28.04.2023 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmiş olup,28.04. 2023 tarih ve 10821 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi işinde DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148423BIST