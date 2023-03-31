***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
31.03.2023 20:23
***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin halka açılma ile yapmış olduğu nakit sermaye artırımı nedeni ile esas sermayesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi güncellenmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/03/2023 14/03/2023 10789
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130662
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0906
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8075
17:591.214,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,96
|Açılış
|: 1.214,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.213,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1784
|19,1947
|% 0,14
|
|Euro
|20,8308
|20,8548
|% -0,40
|
|Sterlin
|23,5824
|23,7007
|% -0,40
|
|Frank
|20,8833
|21,0091
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0969
|5,1225
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-10,69
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.215
|-6,10
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.192
|8.294
|-24,00
|
|Yarım
|4.016
|4.058
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.008
|2.029
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,80
|0,05
|
|B. Petrol
|79,84
|79,84
|1,24
|