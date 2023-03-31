***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin halka açılma ile yapmış olduğu nakit sermaye artırımı nedeni ile esas sermayesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi güncellenmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 14/03/2023 14/03/2023 10789http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130662BIST