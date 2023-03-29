***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 29.03.2023Genel Kurul Tarihi 26.04.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe SİNCANAdres Oğuz Cd. No:21, 06935 Ahi Evran Osb/Sincan/AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı kâr payı dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 13.03.2023 tarihli kararı ile kabul edilip 13.03.2023 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,11 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,14 - "Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası", "Şirket Kar Dağıtım Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası" ‘nın Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulması,15 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BVS GK ÇAĞRI METNİ 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 BVS BAGIS VE YARDIM POLITIKASI Mart 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 BVS BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Mart 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 BVS YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 BVS GK GÜNDEM VEKALETNAME BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 BVS KAR DAĞITIM POLİTİKASI Mart 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgi ve belgeler ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129480BIST