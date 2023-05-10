***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
10.05.2023 22:02
***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi 10 05 2023 tarihinde, 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca Hazırlanması gereken ve taraflarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150214
BIST
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|
|ULAS
|15,42
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|% 9,99
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|MTRYO
|3,21
|1.977.634
|% 9,93
|
|FADE
|8,32
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|% 9,91
|
|IZINV
|19,55
|11.117.372
|% -9,99
|
|TUKAS
|10,92
|194.441.237
|% -9,98
|
|AVHOL
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|
|GRTRK
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|
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|3.492.555.715
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|THYAO
|126,80
|2.829.393.107
|% -1,55
|
|SISE
|36,74
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|% -2,03
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|AKBNK
|16,81
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|% 0,60
|
|ISCTR
|12,82
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|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
|
|EKGYO
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|725.253.911
|% -0,73
|
|AKBNK
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|2.188.022.099
|% 0,60
|
|DOHOL
|8,38
|753.087.269
|% -4,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5352
|19,5441
|% 0,03
|
|Euro
|21,4207
|21,4276
|% -0,08
|
|Sterlin
|24,5943
|24,7177
|% 0,04
|
|Frank
|21,8966
|22,0285
|% 0,15
|
|Riyal
|5,1957
|5,2217
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.030
|2.030
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.564
|4.735
|76,00
|
|Çeyrek
|2.275
|2.360
|38,00
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,41
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|15,94
|15,95
|-0,13
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|B. Petrol
|76,65
|76,65
|-0,79
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