***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
17.08.2023 19:32
***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi 18.08.2023 tarihinde, 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca Hazırlanması gereken ve taraflarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186708
BIST
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18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
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|Önceki Kapanış
|: 7.662
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7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,0958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0528
|Açılış
|: 17,9200
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|Önceki Kapanış
|: 17,7900
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27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,4826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0457
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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29,8546
En Düşük
29,3885
18:051.642,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,93
|Açılış
|:
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|160.334.429
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|415.925.593
|% 10,00
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.799.758.872
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.529.666.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.488.175.231
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.515.729.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0900
|27,0958
|% 0,20
|
|Euro
|29,4551
|29,4826
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,3902
|34,5627
|% 0,08
|
|Frank
|30,6733
|30,8581
|% 0,10
|
|Riyal
|7,2026
|7,2387
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-6,42
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.643
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.010
|11.100
|-24,00
|
|Yarım
|5.522
|5.576
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.788
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,68
|19,70
|0,17
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|0,55
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Seans Raporu
18:05
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