***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz "JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." Kredi Derecelendirme Kuruluşu tarafından derecelendirilmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "AA-(tr)" olmuş, Kredi Kalitesi "Çok Yüksek Kredi Kalitesi" sınıfında yer almıştır. Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "J1+ (tr)", görünümleri ise "Stabil Görünüm" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179320BIST