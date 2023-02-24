***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1'nin) 11 inci maddesi gereği Yatırımcı İlişkiler Bölümününoluşturulmasına, Emel KOÇAK ve Nural ÖZTÜRK'ün görevlendirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak Emel KOÇAK'ın atanmasına ve Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak SPK mevzuatı çerçevesinde çalışmalarına, söz konusu kişilerin Şirketimiz içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesine eklenmesine ve KAP da gerekli duyuruların yapılmasına, oy çokluğu ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116943BIST