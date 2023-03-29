***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası" ‘ilişikte verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129479BIST