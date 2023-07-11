***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize tahsisatı yapılmış ve inşaat ruhsatı alınmış bulunan Ankara-Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 37.294,24 M2 arsa üzerinde inşaat faaliyetlerine başlanılmış olan fabrika binasında bu gün itibariyle üretime başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170515BIST