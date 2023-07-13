***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2023 11:51
***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BVS Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.'nin iştiraki olan BVS Cranes Technologies GMBH, Almanya'da yeni bir fabrika binası satın alma konusundaki hukuki işlemlerini tamamlamış olup, söz konusu fabrikaya taşınma ve üretime geçme hazırlıklarına başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171306
BIST
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15:296.398
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 55,59
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:2926,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0271
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:2929,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1943
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:291.647,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.647,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,43
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:23
|SMART
|11,11
|98.402.101
|% 10,00
|
|EMKEL
|15,07
|119.183.155
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|7.649.672
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.727.112
|% 10,00
|
|TETMT
|430,40
|14.734.303
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|3.993.970
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.515.359.072
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,79
|32.433.530
|% -8,35
|
|ASELS
|68,00
|7.425.990.398
|% 7,42
|
|ASTOR
|84,50
|6.216.211.293
|% 5,82
|
|YKBNK
|14,17
|4.749.159.477
|% 2,76
|
|THYAO
|211,00
|4.434.771.450
|% 0,05
|
|ISCTR
|14,80
|4.137.694.020
|% 1,23
|
|YKBNK
|14,17
|4.749.159.477
|% 2,76
|
|EKGYO
|8,42
|2.770.372.086
|% 0,24
|
|ISCTR
|14,80
|4.137.694.020
|% 1,23
|
|SKBNK
|2,96
|589.366.114
|% -0,34
|
|AKBNK
|24,00
|3.564.892.390
|% 3,90
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1481
|26,1533
|% 0,10
|
|Euro
|29,2149
|29,2280
|% 0,56
|
|Sterlin
|34,0826
|34,2535
|% 0,76
|
|Frank
|30,2172
|30,3992
|% 0,77
|
|Riyal
|6,9511
|6,9859
|% 0,14
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|2,10
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.647
|3,28
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.144
|22,00
|
|Tam
|10.624
|10.817
|-9,00
|
|Yarım
|5.312
|5.434
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.664
|2.717
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|0,15
|
|B. Petrol
|80,23
|80,23
|0,12
|
Seans Raporu
15:23
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15:38PKENT
Yüzde 9.97 oranında artışla 135.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 747 adet işlem
-
15:37OYAYO
Yüzde 6.44 oranında artışla 21.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 955, 823 adet işlem
-
15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 62 artarak (% 0.70 ) 7, 043
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15:36
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, EMKEL, SMART
-
15:36XU100
Endeks 6, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 91, 148.00 milyon TL de