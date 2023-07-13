***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBVS Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.'nin iştiraki olan BVS Cranes Technologies GMBH, Almanya'da yeni bir fabrika binası satın alma konusundaki hukuki işlemlerini tamamlamış olup, söz konusu fabrikaya taşınma ve üretime geçme hazırlıklarına başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171306BIST