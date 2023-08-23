***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2023 17:59
***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Fransa'da faaliyet gösteren EX'M Levage Et Manutention firması arasında Bvs ürünlerin Fransa'da satışı ve servisi konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188764
BIST
'
17:197.573
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -29,31
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:1925,7991
En Yüksek
|Değişim
|: -5,11%
|| -1,3902
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:1927,9246
En Yüksek
|Değişim
|: -5,42%
|| -1,6017
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:191.589,06
En Yüksek
|Değişim
|: -5,09%
|| -85,17
|Açılış
|: 1.589,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:17
|ONCSM
|202,40
|128.188.762
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.054.416
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|OFSYM
|52,90
|23.026.788
|% 9,98
|
|DOAS
|290,30
|2.535.910.078
|% -11,49
|
|EYGYO
|27,72
|210.381.927
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.272.814
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.225.222.567
|% -10,00
|
|ATAKP
|83,35
|1.889.692.905
|% -9,99
|
|YKBNK
|16,93
|14.145.761.898
|% 9,94
|
|THYAO
|237,00
|12.316.422.925
|% -1,13
|
|KLSER
|115,20
|10.453.204.892
|% -9,58
|
|TUPRS
|130,10
|8.116.221.469
|% 0,46
|
|TTKOM
|26,40
|6.200.067.557
|% 4,02
|
|YKBNK
|16,93
|14.145.761.898
|% 9,94
|
|EKGYO
|8,60
|5.020.839.372
|% -4,23
|
|SKBNK
|4,17
|2.110.721.498
|% 6,11
|
|HALKB
|13,92
|3.966.015.935
|% 6,02
|
|VKGYO
|3,62
|1.008.706.351
|% 0,84
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7153
|25,7930
|% -5,14
|
|Euro
|27,8789
|28,1041
|% -4,82
|
|Sterlin
|32,4496
|32,6123
|% -5,88
|
|Frank
|29,0990
|29,2743
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8462
|6,8806
|% -5,24
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|1,74
|
|Altın Gr.
|1.586
|1.586
|-88,06
|
|Cumhuriyet
|11.098
|11.266
|-409,00
|
|Tam
|10.745
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.389
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.686
|2.771
|-79,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,05
|-1,21
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-0,74
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32ANHYT
Yüzde 5.75 oranında artışla 37.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 241, 747 adet işlem
-
17:31XU100
Endeks 7, 639 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 200, 784.00 milyon TL de
-
17:29RAYSG
Yüzde 6.35 oranında artışla 46.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 205 adet işlem
-
17:28AKBNK
Yüzde 9.76 oranında artışla 30.36 lira fiyatla işlem gören hissede 375, 255, 595 adet işlem
-
17:27ONCSM
Yüzde 10.00 oranında artışla 202.40 lira fiyatla işlem gören hissede 646, 780 adet işlem