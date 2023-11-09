***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.11.2023 19:50
***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi 09 11 2023 tarihinde toplanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, hazırlanan 30.09.2023 tarihi itibariyle halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin Rapor üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216672
BIST
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17:597.841
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -19,42
|Açılış
|: 7.801
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|Önceki Kapanış
|: 7.861
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7.739
En Yüksek
7.886
17:5928,4610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0102
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
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28,5392
En Düşük
28,3872
17:5930,4821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0337
|Açılış
|: 30,5500
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|Önceki Kapanış
|: 30,4800
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30,8304
En Düşük
30,4273
17:591.795,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 11,73
|Açılış
|: 1.795,17
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|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
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1.799,69
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:59
|REEDR
|24,42
|1.042.407.409
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.861.396
|% 10,00
|
|ISATR
|885.780,00
|885.780
|% 10,00
|
|YAPRK
|209,10
|33.739.147
|% 9,99
|
|SNPAM
|134,40
|24.466.579
|% 9,98
|
|KLRHO
|38,70
|105.938.429
|% -10,00
|
|BALAT
|35,46
|4.967.585
|% -10,00
|
|VANGD
|25,20
|7.298.170
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.902,50
|4.271.838
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|10.832.331
|% -9,99
|
|THYAO
|230,20
|7.728.624.428
|% 0,70
|
|TABGD
|182,50
|5.487.640.753
|% 1,78
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|TUPRS
|150,60
|3.213.823.920
|% 0,20
|
|EKGYO
|6,83
|1.440.881.402
|% -1,59
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|YKBNK
|16,97
|2.648.386.241
|% -0,35
|
|CANTE
|19,10
|3.005.423.788
|% 4,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4541
|28,4610
|% 0,04
|
|Euro
|30,4495
|30,4821
|% -0,11
|
|Sterlin
|34,8070
|34,9816
|% -0,14
|
|Frank
|31,4824
|31,6721
|% -0,09
|
|Riyal
|7,5649
|7,6029
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,84
|% 0,66
|
|Platin
|863,19
|865,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,11
|1.012,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,31
|80,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.961,18
|1.961,50
|% 0,66
|
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