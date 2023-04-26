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***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

26.04.2023 16:39
***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz   Yönetim Kurulu üyeleri 26.04.2023 aşağıdaki kararları almışlardır.
 1. Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması için ekli Bilgilendirme Politikasının kabul edilmesine, Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.bvs.com.tr    ile KAP'da kamuya açıklanmasına karar verildi.
 2.  Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması için ekli  Bağış ve Yardım Politikasının kabul edilmesine, Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.bvs.com.tr    ile KAP'da kamuya açıklanmasına karar verildi. 
3.  Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması için ekli  BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI'nın  kabul edilmesine, şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.bvs.com.tr ile KAP'da kamuya açıklanmasına karar verildi.
4. Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması için Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Emel KOÇAK'ın atanmasına karar verildi. 
5. Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması için denetim komitesinin kurulmasına, komitenin çalışma esaslarını belirleyen ekteki Denetim Komitesi Çalışma Esaslarının kabulüne ve kurumsal internet sitemiz olan www.bvs.com.tr adresinde kamuya açıklanmasına karar verildi. Denetim komitesinin iki kişiden oluşmasına ve başkan üyesinin Nevzat SAYGILIOĞLU, diğer üyesinin ise  Yusuf Bora ENHOŞ olmasına karar verildi. 
6. Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması için kurumsal yönetim komitesinin kurulmasına, komitenin çalışma esaslarını belirleyen ekteki Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esaslarının kabulüne ve kurumsal internet sitemiz olan www.bvs.com.tr adresinde kamuya açıklanmasına karar verildi. Kurumsal yönetim komitesinin dört kişiden oluşmasına, başkan üyesinin Nevzat SAYGILIOĞLU, diğer üyelerin Simge Beril BÜLBÜLOĞLU ,  Yusuf Bora ENHOŞ ve Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca doğal üye olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Emel KOÇAK olmasına karar verildi.
7.  Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması için riskin erken saptanması komitesinin kurulmasına, komitenin çalışma esaslarını belirleyen ekteki Riskin Erken Saptanma Komitesi Çalışma Esaslarının kabulüne ve kurumsal internet sitemiz olan www.bvs.com.tr adresinde kamuya açıklanmasına karar verildi. Riskin erken saptanması komitesinin üç kişiden oluşmasına, başkan üyesinin Yusuf Bora ENHOŞ diğer üyelerin ise Simge Beril BÜLBÜLOĞLU ve Nevzat SAYGILIOĞLU olmasına karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141232


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