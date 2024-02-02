***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024-31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.02.2024 tarihli toplantısındaŞirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunlarında ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bağımsız denetim şirketi olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve yapilacak ilk Genel Kurul'un onayina sunulmasina karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246506BIST