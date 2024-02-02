***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.02.2024 18:11
***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.02.2024 tarihli toplantısında
Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunlarında ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bağımsız denetim şirketi olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve yapilacak ilk Genel Kurul'un onayina sunulmasina karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246506
BIST