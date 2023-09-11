***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanan ve 06.01.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda ortakların bilgi ve görüşüne sunulan "Bilgilendirme Politikası" na ekte ve Şirketimiz kurumsal internet sitesi www.baydoner.com adresinde yer verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193732BIST